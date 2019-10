JOAQUIN, Su fatti Barcellona: "Xavi? Serve rispetto"

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa dell'ex viola, bandiera del Real Betis, Joaquin in merito agli scontri di Barcellona dovuti all'arresto di alcuni leader politici degli indipendentisti catalani: "Provo profonda tristezza come molti catalani e molti spagnoli per gli incidenti di Barcellona. Ciò che stiamo vivendo è la cosa più triste per noi spagnoli. Non voglio cambiare l'opinione di nessuno, penso solo a difendere lo sport e la Spagna. Le posizioni di Xavi e Guardiola? Hanno il diritto di esprimere le proprie idee, come tutti, perché si tratta di libertà di espressione in uno stato democratico, è importante, però il rispetto non può venire meno".