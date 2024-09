ITALIANO, Serve più concretezza. Urbanski come Jack

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano al Bologna è alle prese con lo stesso problema avuto a Firenze, la concretezza per trasformare la mole di gioco in gol e risultati. In conferenza stampa oggi ha affermato: "Qualche dato di queste tre partite, lasciando stare il non possesso, nelle due partite in casa potevamo ottenere molto di più. Lo sanno i ragazzi, essere concreti indirizza le partite e cambia il volto alle gare. Dobbiamo migliorare a concretizzare quello che abbiamo prodotto. Abbiamo anche concesso non tantissimo ma sono stati più efficaci gli avversari rispetto a noi, è li che si vincono le partite".

Urbanski è più Arthur o più Bonaventura? "Più Bonaventura, gli piace, nel sistema con i tre centrocampisti, essere l'interno che si alza sulla trequarti; ha i colpi e può essere rifinitore, la nazionale ci ha aiutato ad aumentarne la condizione".