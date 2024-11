ITALIANO, CL come le due finali in viola? Ecco la risposta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Passare il turno in Champions sarebbe equivalente alla due finali fatte con la Fiorentina? È una delle domande che sono state poste oggi in conferenza stampa a Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, alla vigilia della delicata sfida che i rossoblu giocheranno col Lille. L'ex allenatore viola ha risposto così ai cronisti presenti: "Ancora abbiamo speranze di fare punti e di provare a qualificarci, se i calcoli sono quelli. Ci vogliamo provare e dobbiamo fare il massimo intanto per sbloccarci con gol e vittoria. Ci proveremo, dovremo avere anche un po' di orgoglio personale. Già queste quattro partite giocate ci hanno lasciato tantissimo".

E poi: "Crediamo, e ne abbiamo parlato tantissimo, alla possibilità di riempire questa casella dei gol fatti, perché sinceramente ci dà fastidio. Abbiamo avuto la possibilità di farne, con situazioni nitide, e domani vogliamo riempire questa casella ed ottenere anche la prima vittoria. Ci siamo preparati per ottenere questo storico successo e vogliamo tenere vivo questo cammino, da domani vogliamo cominciare ad essere più efficaci. Domani è importante, mancano 4 partite. Se gli esperti hanno ragione, che con 7-8-9 punti si può passare il turno, noi siamo ancora dentro. Domani sarà un'altra montagna da scalare ma ci proveremo con tutti i nostri mezzi e con tutta la nostra volontà".