ITALIA, Imita schema del Napoli vs ACF: merito di Vio

Secondo quanto riporta fanpage.it, lo schema su calcio di punizione che ha permesso all'Italia di pareggiare contro la Svizzera è un déjà vu, frutto di una strategia studiata in allenamento e messa in atto in partita. Merito anche di uno specialista, l'arma segreta di Mancini: è l’ex Fiorentina Gianni Vio, l'uomo che ha inventato oltre quattromila schemi su punizione, l'analista che studia le traiettorie e le posizioni dei calciatori.

Come Di Lorenzo ieri sera all’Olimpico, così aveva segnato Rrahmani il gol del 2-1 del Napoli contro la Fiorentina (allora fu Lorenzo Insigne a simulare la battuta lasciando a Zielinski il compito di sorprendere gli avversari). Per Insigne, che ha studiato a memoria i movimenti del compagno di squadra, è stato un gioco da ragazzi piazzare la traiettoria carica di forza ed effetto giusti per arrivare là, nel mezzo, dove l'ex Empoli ha anticipato Sommer.