INTER, Possibile addio con Vecino e Borja

Gli ex viola Matias Vecino e Borja Valero, ceduti all'Inter tre stagioni fa, potrebbero già lasciare Milano insieme a Gagliardini e Joao mario, secondo quanto scrive Tuttosport. Con Barella nel mirino e le conferme di Nainggolan e Brozovic, difficilmente c'è posto per tutti. Per Vecino dipenderà dalle offerte, per Borja resta un punto di domanda visto che fa sposgliatoio ma se dovesse arrivare una richiesta dalla Spagna potrebbe comunque partire.