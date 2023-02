INTER, Come dopo Handanovic piace l'ex viola Neto

In casa Inter nei prossimi mesi si ragionerà anche sui portieri del prossimo anno. La situazione di Samir Handanovic è tutta da chiarire, fra rinnovo e possibile addio, ma secondo Tuttosport anche André Onana potrebbe finire al centro di valutazioni future: arrivato a zero, nel caso in cui dovessero arrivare proposte fra i 25 ed i 30 milioni di euro l'Inter potrebbe anche valutare la sua cessione. In caso di addio di Handanovic, per il quotidiano, uno dei nomi buoni potrebbe essere quello di Neto, brasiliano ex Juventus e Fiorentina oggi al Bournemouth. Mentre con l'eventuale addio del camerunese, un profilo che piace è quello di Bayindir del Fenerbahce.