ILICIC, Esordio a Euro24: "Rice mi ha fatto i complimenti"

Quella di ieri è stata una serata storica per la Slovenia (per la prima volta qualificata a una fase a eliminazione diretta di un grande torneo), ma non solo. Nello 0-0 con l'Inghilterra che è valso il pass per gli ottavi, spazio anche per Josip Ilicic. A 36 anni il fuoriclasse ex Palermo, Fiorentina e Atalanta, attualmente al Maribor, ha fatto il suo esordio ad un Europeo e ha parlato così a SkySport delle sue emozioni: "Quello che provo è difficile da spiegare, è una cosa meravigliosa per tutti noi giocatori e quelli che lavorano intorno alla Nazionale. Mi è mancato tutto questo".

La sua storia è stata d'ispirazione per molti...

"Mi fa piacere... Anche ieri quando sono entrato in campo un avversario mi ha detto che mi rispetta molto, la mia storia è conosciuta un po' in tutto il mondo. Sto parlando di Declan Rice".