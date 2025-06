FirenzeViola Club interessati, dilemmi tattici e il rapporto con Kean e Fagioli: tutti i dubbi intorno al nome di Thiago Motta

Stefano Pioli resta ancora il nome in cima alla lista della Fiorentina per la successione di Raffaele Palladino, ma nonostante i fitti contatti delle ultime ore, la decisione definitiva sembra essere ancora in alto mare. Questo spinge il club viola a proseguire il casting, spesso con contatti indiretti o tramite intermediari. Uno dei nomi che è tornato a far capolino sulle cronache di radiomercato è quello di Thiago Motta, comunque preso in considerazione anche da Atalanta e Inter per le rispettive sostituzioni di Gasperini e Simone Inzaghi.

Stipendio e club interessati

Thiago Motta è sicuramente uno degli allenatori rimasti a piedi che fanno maggiormente gola a livello nazionale e non solo, ma in chiave Fiorentina, sono diversi i dubbi legati alla fattibilità di tale operazione. Prima di tutto, l'ex centrocampista della Nazionale italiana, vorrebbe sedersi sulla panchina di un top club, esattamente come fatto l'anno scorso con la Juventus. La Fiorentina non viene considerata una prima scelta e, considerando anche il potenziale interessamento della Dea, nemmeno una seconda. Oltre a questo, lo stipendio percepito in bianconero, ovvero circa 3,5 milioni a stagione, potrebbero essere troppi per le idee di Commisso, soprattutto perché affidarsi a lui con un contratto pluriennale ti esporrebbe a rischi non banali visto quanto accaduto anche a Torino.

C'è anche un aspetto tecnico e tattico che si impone nella riflessione intorno al nome dell'ex tecnico juventino.e per farlo avrebbe bisogno di esterni forti e di almeno un centrocampista di grande gamba da affiancare a uno che fa più gioco. La Fiorentina avrebbe Fagioli in quel ruolo, mache non lo faceva giocare e lo ha spinto verso l'addio. Inoltre, come terminale offensivo al momento la Fiorentina può fregiarsi del nome di. Due asset importanti sia tecnicamente che economicamente, che la Fiorentina rischierebbe di perdere scegliendo l'italo-brasiliano.

Un cambio di rotta imprevedibile

Per tutta questa serie di motivi, è chiaro che difficilmente i contatti che potrebbero già esserci stati con lo stesso Thiago Motta, siano destinati a prendere corpo. Se poi ciò dovesse accadere, significherebbe un cambio di rotta sul mercato e sulle valutazioni da fare sui giocatori già presenti in rosa. Un'altra rivoluzione profonda, che esporrebbe il club di Commisso a rischi non calcolabili, in un momento dove la piazza resta decisamente in subbuglio.