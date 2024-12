HANCKO, Sogno della Juve per gennaio ma affare difficile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

David Hancko è uno dei grandi obiettivi di Cristiano Giuntoli e della Juventus. Ex meteora della Fiorentina, il calciatore slovacco nel club di Rotterdam ha trovato quella ribalta che in riva all'Arno non era riuscito a trovare e oggi è uno dei pilastri della squadra che combatte per il secondo posto in Eredivisie e per la qualificazione alla fase play-off di Champions League.

Secondo quanto riporta TMW la sua valutazione odierna è superiore ai 30 milioni. Al momento l'affare a gennaio è complicato perché il Feyenoord - in lotta su tutti i fronti - non vorrebbe privarsi di quello che è oggi uno dei giocatori più importanti della squadra di Brian Priske. Situazione da monitorare, ma lo scenario sarà evidentemente diverso in estate.