HAMRIN, Non c'era nessuno più grande di Pelé

L'ex attaccante della Svezia, oltre che di Juventus, Fiorentina e Milan, Kurt Hamrin ha voluto ricordare il leggendario Pelé all'indomani della morte della stella del calcio brasiliano contro cui giocò e perse la finale della Coppa del Mondo nel 1958 giocata nel paese scandinavo: "Per me non c'era nessuno più grande di Pelé. Non dimenticherò mai la finale della Coppa del Mondo del 1958. Ho visto di persona che era un giocatore unico, faceva qualcosa in più ogni volta che gli arrivava la palla".