HAGI, Sono felice di seguire le orme di mio padre

Ianis Hagi, centrocampista della Romania, ha commentato la qualificazione agli ottavi della nazionale guidata da Iordanescu: "Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato stasera. Abbiamo fatto una promessa e siamo riusciti a mantenerla", ha detto l'ex giocatore della Fiorentina ai canali ufficiali della UEFA. "È stata una grande responsabilità per me giocare nell'undici titolare, ma ho fatto del mio meglio e ho dimostrato quello che posso fare. È stato difficile recuperare dopo l'infortunio e stare fuori dal campo per un anno, quindi essere qui è un sogno diventato realtà. Sono così felice di seguire le orme di mio padre".