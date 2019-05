GUIDI, Sarà il tecnico del Gubbio. Lascia l'Italia U19

Ormai è tutto pronto: a Gubbio aspettano Federico Guidi come nuovo allenatore. La società umbra infatti, informa Il Messaggero, sta solo attendendo che il mister risolva il suo contratto con la FIGC, rinunciando a guidare la Nazionale Under 19 ai prossimi Europei in programma da metà luglio in Armenia. Ma si può già dire che sarà l'ex Primavera della Fiorentina il nuovo tecnico, dopo aver battuto la concorrenza di Alvini e Magi.