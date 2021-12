GUERINI, Vlahovic un animale. La sua cessione...

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato stamani dei temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole : "Una parte fondamentale del buon rendimento della squadra va a Italiano. Poi va ricordato come i risultati li faccia anche la società. direi che il binomio tra Italiano ed il club è perfetto. Sto vedendo una Fiorentina che gioca bene, non ha paura di niente e questo è gran merito sia del mister che della società. Il paragone con la Fiorentina di Montella? Sono due percorsi simili, anche se Montella al suo primo anno cambiò tutta la rosa ed aveva giocatori affermati, invece Italiano, oltre a far esplodere definitivamente Vlahovic, sta rilanciando tanti giocatori che sembravano ai margini. Quello che si vede bene è che chiunque entra va a mille. Credo che la Fiorentina tornerà in Europa attraverso il gioco".

Vlahovic? Un animale, sembra che picchi anche fuori dal campo. Si contano sulle dita di una mano i calciatori del suo livello in giro per l'Europa. Quello da sottolineare è che lui ha passato un periodo difficile fuori dal campo per la questione rinnovo, ma lui non ha fatto una piega, continuando a giocare e segnare. Vederlo partire sarebbe un dispiacere enorme, ma credo che la società guadagnerà molto dalla sua cessione e rinforzerà la squadra.

Situazione procuratori? Stendiamo un velo pietoso. Hanno fatto una scalata negli ultimi anni che li rende troppo potenti. Io lo sto vivendo e l'ho vissuto sulla mia pelle col Catania, ormai gli altri componenti del mondo del calcio sono in una situazione di inferiorità con loro".