GUERINI, Perplesso sulla non chiarezza su Italiano

L'ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato così in merito al futuro di Vincenzo Italiano: "Siamo riusciti per il rotto della cuffia a qualificarsi per l'Europa. Italiano mi sembra che abbia tutte le intezioni per continuare qui: secondo me è una grande occasione da non buttare via. I tifosi chiedono di lottare per l'Europa tutti gli anni e la società ha le capacità per accontentarli. La società dovrebbe emettere un comunicato insieme all'allenatore per mettere qualsiasi voce sul suo futuro e programmare insieme poi il futuro. Anche la Fiorentina ha tutto il diritto per competere per un posto in Europa League o in Champions nella prossima stagione. Anche a me ha lasciato perplesso un po' la non chiarezza sul futuro del tecnico".

In cosa deve migliorare la Fiorentina: "Sulla comunicazione, è diventata molto importante. I punti e le virgole, vanno chiarite subito".

Su Torreira: "Ha fatto un bel campionato. Da una parte do ragione alla società perché non penso che i procuratori abbiano sempre ragione. Non possono fare sempre quello che vogliono. Però dall'altra, mi dispiacrebbe che non rimanesse. Ci vogliono due giocatori come Torreira e Amrabat, giocando in Europa e avendo la terza competizione a maggior ragione. Anche il marocchino è una bella pedina da non sottovalutare. Devi avere 18 giocatori in rosa tutti di pari livello sennò fallisci".

Sulla Conference: "Adesso la Conference la snobbano tutti, però avete visto la confusione che c'era a Roma? E' sempre una competizione europea che ti permette di crescere e di farti conoscere, e le squadre che arrivano in fondo sono sempre signore squadre".