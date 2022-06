GRAZIANI, Torreira? Se lo chiede Italiano va tenuto

L’ex attaccante viola, Ciccio Graziani, ha commentato i temi d’attualità legati al mercato della Fiorentina: “La cosa importante è che resti, è fondamentale per Italiano. Se lo chiede l’allenatore, la società non può fare problemi su 200-300 mila euro. Adesso serve confermarsi, con i giusti acquisti possiamo crescere ancora, ma quei 4-5 punti fermi non vanno toccato. Odriozola? Se parte lui, non mi strappo i capelli e vado ad acquistare un Bellanova. Poi serve un sostituito di Torreira, se parte. Nonché una punta da affiancare a Cabral, che, quando ha giocato, mi è piaciuto. Infine un portiere”.