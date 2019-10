GRAZIANI, Ribery incomprensibile: lui deve...

L'ex giocatore della Fiorentina, Francesco Graziani, ha parlato così dei temi relativi ai viola: "Per me quello che ha fatto Ribery è incomprensibile. Possiamo discutere sulle decisioni arbitrali, ma non sulla sua reazione che è stata inadeguata soprattutto perché avvenuta nei confronti di chi non c'entrava niente come l'assistente. Lui deve essere un riferimento per i compagni in tutti i momenti, capisco fosse arrabbiato per la sostituzione, avrebbe voluto restare in campo fino alla fine. È però esperto, non deve perdere le staffe. La Lazio ha vinto con i cambi, le riserve viola non hanno quella qualità".