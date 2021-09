GRAZIANI, Ribery e Buffon: io dico no a certe scelte

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Graziani ha così parlato del trasferimento alla Salernitana di Franck Ribery: "Io lo avrei tenuto, fosse anche solo per lo spogliatoio. Parlandoci chiaro e capendo cosa avrebbe risposto poi lui, ma dal punto di vista tecnico io in questi due anni con lui a Firenze mi sono divertito. La Salernitana, squadra neo-promossa che si deve salvare con le unghie e con i denti per me non è quella giusta per lui. Stanno sempre sulla difensiva, avrà meno palloni giocabili. I grandi campioni certe scelte non dovrebbero mai farle... Vale per lui come per Buffon. Ho giocato anche io e non c'è niente da fare: a un certo punto la carta d'identità comincia a sbiadirti".