GRAZIANI, Pedro spaventa: temo non sia all'altezza

L'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Francesco "Ciccio" Graziani ha così parlato di alcuni temi di attualità in casa viola: "Nonostante qualche difficoltà là davanti, con un pizzico di fortuna si poteva vincere a Brescia, questo mi lascia ben sperare. Vlahovic è una valida alternativa per smuovere la partita, soprattutto se Ribery e Chiesa non sono in giornata e la squadra fatica a costruire occasioni. Su Pedro, invece, dico che il suo mancato utilizzo mi spaventa. Temo non sia all'altezza dell'investimento operato su di lui".