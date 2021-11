GRAZIANI, Parole Burdisso? Non vedo niente di male

L'ex giocatore della Fiorentina, Francesco Graziani, è tornato sulle dichiarazioni che Nicolas Burdisso ha rilasciato a La Nacion e le ha così commentate: "Non mi sembra abbia detto niente di male. Voi non dareste via Nico Gonzalez per 60 milioni? C'è un prezzo per tutti e tutti possono andare sul mercato, ma l'ultima parola è quella di Commisso che farà le scelte. Parlando così Burdisso aggiunge del valore, non lo toglie, ma la tifoseria si affeziona. Io sono diverso, tifo Fiorentina, non i giocatori e quella rimarrà per sempre. Poi i calciatori possono cambiare da un momento all'altro e la delusione, di pancia, c'è comunque. Un'alternativa a Vlahovic? Difficile, ma serve essere bravi a trovare qualcuno di appetibile da prendere".