GRAZIANI, Non capisco perché DDR sia andato al Boca

Francesco Graziani, ex calciatore della Fiorentina ha parlato del mercato che attende i viola. Queste le sue parole: "Penso che ciò che ha detto il tecnico sia corretto: bisogna fidarsi di chi fa il mercato perché era logico che bisognasse prima sfoltire la rosa. Prossima settimana sarò a New York per Fiorentina-Benfica. De Rossi al Boca? Sinceramente non ho capito questa sua scelta io sarei andato a fare esperienza negli USA dove magari avrebbe potuto imparare anche l'inglese e vivere una realtà totalmente diversa da quella italiana. In Argentina non fanno sconti a nessuno, il ginocchio non sta benissimo, ma lì agonisticamente si è ad un livello molto alto. Meglio la Fiorentina del Boca Juniors anche se forse non voleva fare uno sgarbo alla Roma".