GRAZIANI, Iachini a Roma scelte senza logica. Ora...

Francesco Graziani, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare delle vicende legate ai viola. Queste le sue dichiarazioni: "Voglio bene a Iachini, ma a Roma ha giocato con una formazione senza logica e quando non ottieni i risultati è normale tu sia in discussione. Ribery e Callejon in attacco non hanno sollecitato mai i giallorossi, nemmeno se ne sono accorti e lo avrei detto anche se avessero vinto 3-0 i viola. Gli esperimenti non si fanno in un campo da calcio, c'erano tre attaccanti in panchina e non si espongono a figuracce di quel tipo se non si è in emergenza. Il centrocampo? Per me è tra i più attrezzati in Italia, deve essere assecondato dagli attaccanti che hanno bisogno di fiducia per un po' di partite sennò nessuno emergerà. Non ha senso che io sia il tecnico se non sono contento di ciò che mi propone la società, avrei scommesso su Piatek. Il rapporto con i calciatori di Iachini è buono sennò non sarebbe stato confermato, ma mancao i risultati. Pezzella? Non sposta gli equilibri e la sua assenza non può essere un alibi. Sousa? Ottimo profilo, ma gli preferisco Prandelli".