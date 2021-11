GRAZIANI, Castrovilli è confuso dall'extra-calcio

Francesco Graziani, ex attaccante viola, ha commentato lo stato di forma della Fiorentina di Vincenzo Italiano soffermandosi, in particolare, su un giocatore: “Secondo me uno dei pochi rimasti indietro è Castrovilli: può diventare un gioiello se smette di confondersi con l’extra-calcio… Altrimenti può perdersi. Ancora non siamo da Europa, perché andando a vedere la classifica ci si rende conto che ci sono prima le cosiddette sette sorelle. E sono certo che la Juventus risalirà la china. Vediamo se riusciamo a diventare l’ottava sorella! In questo modo si comincia a costruire le basi per diventare più competitivi. E, a prescindere da Vlahovic, un altro attaccante andrà preso”.