GRAZIANI, Accordo con Olmoponte per scuola calcio

Accordo fra il G.S. Olmoponte, società dilettantistica dell'aretino, e Francesco Graziani per una scuola calcio a suo nome.L'iniziativa verrà presentata mercoledì alle 10 nella sede aretina della LND da dove esprimono tutti la massima soddisfazione: "È un accordo importante - sottolinea il club - che farà crescere la nostra scuola calcio e di conseguenza potrà far sviluppare in maniera esponenziale tutto il calcio giovanile del nostro territorio. Senza considerare il poter rivedere a distanza di tanti anni un campione del mondo calcare in maniera attiva i campi di calcio del nostro territorio a dimostrazione dell’attaccamento che ha per il nostro calcio e per quella che è ormai da tempo la sua città, Arezzo".