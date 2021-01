GORI, Vicenza? Strada giusta. Dedico il gol a Pablito

Aveva illuso i suoi con il gol che aveva sbloccato la partita, ma il Vicenza, nel recupero della gara dell'8^ giornata contro il Chievo Verona, non è andato oltre il pari. Ai canali ufficiali del club, questo il commento al match di Gabriele Gori: "La voglia di tornare a segnare era tanta, dopo diverse belle conclusioni che magari mi erano capitate in altre partite e nelle quali non era girata la fortuna. Sono felice di aver segnato, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma dobbiamo essere ancora più determinati e vogliosi nel conquistare la vittoria. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo sulla giusta strada. Rammarico nelle ultime due gare? C’è rammarico perché nelle ultime gare abbiamo dimostrato di saper tenere testa a squadre che hanno obiettivi di alta classifica, però dobbiamo essere più scaltri e determinati per ottenere i tre punti nelle prossime partite. La dedica per il gol? Volevo dedicarlo a Paolo Rossi perché indosso il suo numero di maglia e ne sono onorato, cercherò sempre di portarla in alto. La Reggiana? Dobbiamo andare lì con la testa giusta e cercare di vincerla".