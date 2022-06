GONZALO, ACF mi chiese di Senesi. M. Quarta...

L'ex difensore argentino viola Gonzalo Rodriguez ha parlato di Fiorentina e non solo: "Sto bene, ora abito in Spagna e va tutto bene. Due mesi fa sono stato in Toscana, a Calenzano dove abita mia moglie, ogni tanto torniamo".



Fiorentina in Europa? "Il tifoso fiorentino vuole la squadra in Europa e in alto e sono stati alcuni anni molto difficili, a lottare per cose cui la Fiorentina non è abituata. Bisogna godere del momento, sarà una stagione ancora più difficile, ora vediamo chi arriverà e chi partirà sul mercato".



Tra i nomi c'è quello di Lo Celso, che ne pensa? "Lo conosco ma è difficile che arrivi alla Fiorentina, lo vuole il Villareal e a me "garba" parecchio ma la vedo dura".



Via Milenkovic la preoccupa? "Era giovane quando è arrivato ma ora lo vedo maturo. Ma credo che Martinez Quarta possa giocare un po' di più poi c'è Igor che è stata una sorpresa quindi già loro possono fare la difesa poi vedremo chi arriverà. A Quarta cosa manca? Tutti hanno bisogno di un po' di fiducia. Io alla prima partita in viola ho capito che avevo già la fiducia, ma avevo già 8 anni di esperienza in Spagna, lui invece alla prima esperienza in Europa ha dovuto cambiare ruolo e speriamo che ora giocando trovi la fiducia che gli manca. Lui deve capire meglio il calcio italiano dove le squadre si chiudono ed è più difficile".



Senesi? "Ho giocato con lui in Argentina, già tre anni fa mi avevano chiesto di lui alla Fiorentina ma lo volevano tantissime squadre. Ha giocato al San Lorenzo ed ora è al Feyenoord ma io dissi che era bravissimo ed è una brava persona".



Gonzalez? E' un giocatore che mi piace perché può fare tanti ruoli, in Nazionale ha giocato anche terzino, a Firenze ha giocato a destra e a sinistra, puoi fare diversi schemi con lui. Sentirsi importante nella squadra potrà farlo crescere".



Il passato con Borja (che ha mandato un messaggio di saluti)? "Un grandissimo amico, arrivammo insieme e facevamo il ritiro insieme. C'è una grande amicizia e mi spiace non averlo visto per i suoi impegni in tv quando sono venuto. Il matrimonio con Martina? Lo abbiamo rimandato, ma ora ci sposeremo a Firenze".