GONDO, Tornassi indietro non rifarei il reality in viola

Cedric Gondo, attaccante della Reggiana, cresciuto nelle giovanili viola ha raccontato alla Gazzetta dello Sport l'impatto negativo avuto dal reality su MTV quando giocava in maglia viola: “Non è stato facile. A 14 anni sogni di diventare un giocatore, poi ti ritrovi in televisione e le persone ti fermano per chiedere le foto. Psicologicamente non ero pronto. Tornassi indietro non lo rifarei. Ma quella situazione mi ha aiutato a gestire le pressioni quotidiane".