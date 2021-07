GOLLINI, Va a Londra: le cifre del suo trasferimento

Manca ormai solamente l'annuncio ufficiale per la firma di Pierluigi Gollini, per alcuni seguito anche dalla Fiorentina (in cui ha giocato nelle giovanili), con il Tottenham. Trovata l'intesa con l'Atalanta: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, rinnovabile per un altro anno a 3 milioni, che diventerà obbligo dopo 20 presenze con la maglia del club inglese in tutte le competizioni. Il portiere presto prenderà un volo Londra per la firma del contratto, dopo aver svolto già parte delle le visite mediche.