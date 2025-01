GOLLINI, Roma qualcosa di unico: felice di essere qui

FirenzeViola.it

Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Roma, ha rilasciato la sua prima intervista da giallorosso ai microfoni ufficiali del club:

Quali sono le tue prime sensazioni?

“Sono davvero felice di essere qui. Le prime impressioni sono ottime, ho avuto modo di visitare diverse strutture. L’impatto con Trigoria è stato speciale: ci ero stato circa 7-8 anni fa con l’Under 21, ma tornarci oggi come giocatore della Roma è qualcosa di unico. Si respira un’atmosfera davvero positiva.”

Quando hai iniziato a pensare che potessi approdare alla Roma?

“Prima di tutto, voglio ringraziare la famiglia Friedkin. C’erano stati contatti già quest’estate, ma non si era riusciti a concludere l’operazione. Ora, finalmente, ce l’abbiamo fatta e sono molto contento. Conosco già diversi compagni in questa squadra e sono sicuro che mi ambienterò facilmente. È una città e una tifoseria straordinarie".

Come vivi questo momento della tua carriera?

“Per me rappresenta una grande opportunità. La Roma è un club prestigioso, e affrontarla da avversario non è mai facile. Ora ho la possibilità di giocare con questa maglia e assumermi le responsabilità che ne derivano. Sono sicuro che con il lavoro potrò dare il mio contributo.”