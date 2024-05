GOLLINI, Ai saluti col Napoli. Ora futuro da definire

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo di saluti in casa Napoli anche per un ex Viola. Dopo una stagione e mezzo, non sarà esercitato il diritto di riscatto del prestito del portiere Pierluigi Gollini, come si evince da una storia pubblicata sul suo account Instagram. "Grazie, vi voglio bene", scrive il portiere, postando poi una foto dopo la festa di addio insieme a tanti amici.

Per l’ex estremo difensore viola, uno scudetto vinto con il Napoli, anche se ottenuto alle spalle di Meret, il portiere titolare. Da definire ancora il destino del portiere nato a Bologna, che con l’Atalanta, squadra detentrice del cartellino, ha un contratto fino al 30 giugno 2024. In caso di non rinnovo, Gollini sarà dunque libero a parametro zero.