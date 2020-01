GOBBI, Castrovilli mostruoso. A Napoli gara perfetta

L'ex terzino della Fiorentina Massimo Gobbi ha parlato così della Fiorentina e di Gaetano Castrovilli: "A Napoli i viola hanno disputato una partita perfetta, soprattutto in fase di non possesso. Castrovilli è stato mostruoso, è un tuttocampista. Mi ha davvero impressionato. Ha la testa da giocatore di un altro livello e sicuramente il futuro è tutto dalla sua parte, anche per quanto riguarda l'azzurro".