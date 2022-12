GILARDINO, Il benvenuto di Blazquez e Zangrillo

Il presidente Alberto Zangrillo e l'amministratore delegato Andres Blazquez hanno dato il loro personale benvenuto al neo tecnico della prima squadra del Genoa, anche se ad interim, Alberto Gilardino promosso dalla squadra Primavera. "Abbiamo grande fiducia in lui, è un campione del mondo e i campioni del mondo in questa Serie B stanno andando molto bene. - ha spiegato l'ad come riporta Il Secolo XIX - E con la Primavera in questi mesi ha già dimostrato le sue qualità di allenatore".

"Il Genoa è una famiglia e se mister Gilardino in questo momento si trova con la prima squadra deve essere un motivo di orgoglio anche per voi. - ha continuato Zangrillo - I vostri risultati sono sotto gli occhi di tutti e il merito è di voi calciatori, allenatori, preparatori, staff, magazzinieri. Il vostro mister oggi è felice per essere arrivato ad allenare la prima squadra ma tremendamente triste perché vi ha dovuto lasciare. Questo è il messaggio che mi ha voluto lasciare e che vi porto: nella prossima partita di campionato Primavera metteteci l'anima per voi, per Gila, per tutti noi. Per il Genoa".