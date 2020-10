GAMBERINI, Gol subiti per errori individuali. Quarta...

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare in vista della gara contro la Roma, ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Martinez Quarta? Non l'ho visto, ma mi hanno parlato bene di lui. Avrà bisogno di un periodo di adattamento alla metodologia di lavoro di Iachini e ad un calcio completamente diverso. Mi dicono sia un profilo molto molto interessante. Indubbiamente il profilo modello del centrale del nuovo millennio è un ragazzo alto. Se però ha doti atletiche sopra la norma ed adattato al sistema di gioco della Fiorentina può fare molto comodo. Deve avere qualcosa in più degli altri nella copertura degli spazi, deve essere molto più mobile di chi è più alto di lui. Possono andar bene tutti e due i profili, sarebbe meglio averli entrambi. Difesa a 3 ideale per i viola? Iachini ha avuto modo di sperimentare e conoscendo le caratteristiche dei suoi calciatori probabilmente ha scelto la linea a 3 che spesso si trasforma in una a 5, ma avrà le sue motivazioni. A me non fa impazzire però bisogna essere lì e poter lavorare con un gruppo di lavoro, avere le conoscenze e le risposte dal gruppo in base ai principi di gioco di entrambe le linee difensive. Iachini ha tanta esperienza, avrà fatto le sue valutazioni. Come mai i viola vengono spesso rimontati? La Fiorentina impone molto spesso il suo gioco all'avversario, ma sia con l'Udinese che con lo Spezia ha preso gol per errori individuali, non ho mai visto un contropiede o una difesa schierata male. Il reparto arretrato l'ho sempre visto organizzato. Bisogna vedere da cosa dipendono perché può essere un errore di lettura, non sempre è semplice. Il primo gol di Okaka o il primo a Cesena contro i liguri la linea è sempre in superiorità numerica, sono sempre messi bene, ma subentra l'errore individuale".