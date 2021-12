GAMBERINI, DV9 un bisonte imprendibile. Italiano...

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina ed oggi vice-allenatore della Virtus Verona, ha parlato dei viola, cominciando dalla classifica: "Non la guardavo mai perché capivo domenica dopo domenica le gare che potevano segnare una stagione. Italiano? L'ho sempre elogiato perché lo stimo molto. La sconfitta di Empoli fa storia a sé perché poi guardo le prestazioni e mi fanno ben sperare sul cammino della Fiorentina. Il lavoro dell'allenatore è incredibile. Vlahovic come Toni? Hanno caratteristiche diverse, ma ricordo che quando vedevamo Luca nel sottopassaggio, ci guardavamo negli occhi e sapevamo di partire 1-0. Ci dava tranquillità a tutti. Dusan ha caratteristiche devastanti, quando attacca la porta è come un bisonte che va a tutta velocità, è imprendibile. Fase difensiva? Contro il Milan si è visto il lavoro di Italiano. Quella partita è l'emblema: squadra cortissima con una linea che cercava sempre di rubare metri in avanti. Questo sarà un aspetto determinante di quello che sarà il calcio del futuro".