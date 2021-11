GALLI, Vlahovic? Ora è la Juventus che ha bisogno

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato dell’attualità viola: “Mi chiedo: Kokorin è veramente una bufala o è vero, come ci è stato raccontato, che è un buon giocatore? Il problema è che quando ha provato a giocare si è subito infortunato. Poi una provocazione, per qualcuno Saponara era scarso e invece si tratta di un giocatore tecnicamente immenso. Purtroppo ha dei limiti caratteriali, a volte nei momenti bui è scomparso, ma se gli dai dei compiti ben precisi - in una squadra organizzata - si esalta. Il colpo di tacco dopo il secondo gol di ieri va mandato nelle scuole…”.

Sottil si sta ritagliando il suo spazio?

Deve cominciare a giocare di più con la squadra, è bravo negli strappi e nell’uno contro uno ma va indirizzato per esaltarne le qualità. Viene dal settore giovanile, si sta ritagliando questi spazi e sia la società che l’allenatore stanno investendo su di lui. Non è Vlahovic, che è al livello di Haaland, ma ha buone potenzialità, quindi adesso deve fare il salto. Su Vlahovic dico una cosa: siccome si vocifera che dovrebbe andare alla Juve, i bianconeri ne hanno bisogno come il pane e il prezzo sale”.

Torreira sta tornando ai suoi livelli?

“Uno che gioca Veloce come lui è fondamentale per Italiano. Cosa che non hanno né Pulgar, né Amrabat. L’unico vero regista alla Pizarro è Torriera. Amrabat è stato pagato 20 milioni, oggi come oggi non so chi te li possa offrire, Pulgar sta facendo bene in nazionale”.

Come muoversi ora con Vlahovic?

"Sta lievitando il suo prezzo, soprattutto se va alla Juve, che ne ha bisogno. D'altro canto c'è da considerare che con lui si può magari tornare in Europa anticipatamente".

E sabato ci sarà la partita proprio con la Juventus...

“Bisogna essere bravi ad accentuare le difficoltà della Juventus. Fanno i grossi ma anche per loro è una partita diversa dalle altre, per cui servirà personalità, tanto non c’è niente da perdere ma tutto da guadagnare. Al momento i bianconeri sono una squadra priva di idee, potrebbe essere una partita dove un po' di spregiudicatezza potrebbe essere l'arma più importante".