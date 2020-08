GALLI, Viola, ora un bomber che dia garanzie. FR7...

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato a la stagione dei viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "E' stata un’annata partita con tante difficoltà, con un mercato iniziato quando era già nel pieno e la gestione di un cambio di proprietà che ha rallentato un po’ il primo anno di Commisso. Sono stati commessi degli errori e a gennaio si è cercato di rimediare col cambio di allenatore e con l’arrivo di alcuni giocatori. Ribery ha subito un infortunio ma è tornato bene nel finale di stagione, Amrabat ha proseguito il suo percorso a Verona in maniera positiva. Adesso bisognerà fare delle valutazioni su chi farà parte della Fiorentina in questa stagione. C’è bisogno di un attaccante che dia garanzie, ma non è detto che un singolo giocatore possa risolvere tutti i problemi: serve completare la squadra e avere un’identità precisa per mettere in condizione gli attaccanti di segnare. Servono due giocatori che possano prendere per mano questa squadra e due elementi da inserire in difesa. “.