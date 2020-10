GALLI, Sul mercato non si trovano altri come Chiesa

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato, tra le altre cose, dell'imminente cessione di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus, e del posto da titolare non assicurato a Torino: "Alla Juventus è così, hai un posto nello spogliatoio e un numero sulle spalle, ma non è sicuro che farai il titolare. Magari giocherà anche, ma pensando agli Europei... Le caratteristiche di Federico comunque sono straordinarie, nessun giocatore, neanche Kulusevski, ha gli strappi suoi, e non ci sono giocatori che attaccano la porta alla sua velocità, se non Ronaldo che però alla sua età può farlo una volta ogni venti minuti. Chi lo paragona ad Orsolini sta commettendo degli errori, perché Federico ha caratteristiche da giocatore top: la sfortuna della Fiorentina è che non ci sono soldi sul mercato, e con un contratto come il suo devi sottostare a certe dinamiche. Comunque non potrà allenarsi all'80%, altrimenti la domenica giocherà un altro: ecco dov'è l'asticella che si alza. La mia paura è in funzione dell'Europeo, perché so cosa significa adattarsi a certi contesti: per me è stato complicato ambientarsi al Milan, a Firenze ero a casa mia".

Cosa serve ora alla Fiorentina?

"Ora la società dovrà fare valutazione, prendere giocatori per certe caratteristiche e non per il nome. Certo, sul mercato non si ritrovano le caratteristiche di Chiesa, perché non le ha nessuno, ma non penso neanche vada stravolta la squadra. O ti prendi un mese di tempo per fare un intervento radicale sulla formazione... Un regista vero non ci starebbe male, così come un altro difensore. Perché senza le certezze dietro sei meno coraggioso: blindiamo la difesa per avere sempre il coraggio visto a San Siro".