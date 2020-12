GALLI, Senza certezze crolla tutto. Mi sembra...

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Pensavo che la squadra andasse a Bergamo per non prendere l'imbarcata con due pullman davanti alla difesa per cercare di fare il possibile contro una squadra in grande condizione. L'unica occasione se l'è creata Vlahovic dal nulla, ma ieri l'Atalanta è stata sfidata sul piano fisico ed era naturale perderla perché sono più forti di noi. Il gioco che hanno è collaudato e senza attaccante non si riesce a far girare la squadra: Zapata ne è l'esempio. Prima ero preoccupato, adesso vedo difficoltà in tutti i reparti e lo sono molto. Prandelli? Ieri non so quali fossero le disponibilità perché è evidente che Callejon e Ribery non siano in condizione fisica e mentale. Ha deciso di mettere Eysseric che aveva fatto cose discrete. Mi sembra il Milan di Fassone e Mirabelli che aveva giocatori che risultò difficile assemblare. Spero la Fiorentina risolva prima dei 4 anni che ci ha messo il Milan. Pezzella ora come ora fa fatica, sul primo gol Zapata lo ha spazzato via letteralmente... Mancano le certezze e crolla tutto".