GALLI, Proverei Beltran esterno. Oggi c'è rischio tracollo

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, si è così espresso sulla partita di questa sera contro la Lazio: “Quindici giorni fa non avrei dato grandi possibilità ai biancocelesti. Una sconfitta per Italiano aprirebbe un fronte di negatività a Firenze che ci si porterebbe dietro chissà per quanto. Ora si apre un periodo delicato, serve ritrovare calciatori con Nico e Bonaventura. Questi sono i giocatori che ti possono cambiare la partita. Centrocampo? La linea a tre potrebbe valorizzare le qualità di giocatori equilibrati come Arthur. In attacco invece Beltran potrebbe essere utilizzato come esterno, insieme a Nico. Mentre Belotti punta centrale”.