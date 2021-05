GALLI, Kokorin? Integrato può fare differenza. Oggi...

Giovanni Galli, ex portiere viola, ha commentato il momento della Fiorentina: “Vincendo stasera cambierebbe tutto, in caso contrario e con un successo del Benevento domani… non ci voglio neanche pensare. Difesa? La Lazio in attacco non dà riferimenti, non puoi giocare a uomo e quindi oggi più che mai serve il reparto: dovremo fare una partita di contenimento e ripartenza. Kokorin? Integrandolo bene, secondo me, alla lunga può fare la differenza”.