GALLI, Il caso Gattuso è preoccupante. E su Italiano...

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli si è espresso sulle questioni più attuali in casa Fiorentina: "L'importante è avere le idee chiare, poi non credo si possa dire che sia meglio questo o quell'altro: l'idea Italiano è sulla falsa riga di Gattuso in quanto tosto, preparato, propositivo per la sua striscia degli ultimi anni. Poi, se arriva, spero però che rimanga, visto che ero felice di Gattuso ma quello che è successo mi ha preoccupato. Tuttavia bisogna vedere se avevano in mente che Mendes venisse a fare il mediatore, perché in quel caso sarebbero stati coscienti di doverlo pagare. Italiano? E' uno studioso, tosto, decisionista, ha trasmesso delle certezze a squadre con magari non troppa qualità. L'unica mia preoccupazione è che Firenze è una piazza molto impegnativa, diversa da quelle in cui ha lavorato. Se abbiamo davvero fiducia in quello che lui ci potrà dare, però, dovremo tenere un attimino la lingua a posto senza accollargli responsabilità che vadano al di là di quelle dell'allenatore. Se è condiviso bisogna difenderlo, in primis la società".