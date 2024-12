GALLI, Il 27 di Nicco è diventato il nostro numero. De Gea...

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione ha pubblicato un'intervista all'ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli. L'ex estremo difensore gigliato ha parlato non solo di calcio ma anche del dolore per la scomparsa, nel 2001, del figlio Niccolò alla tenera età di 17 anni per un incidente: "Ci hanno salvato al fede e l'amore che ci unisce. Essere molto uniti ci ha aiutato a non perderci. Poi la fondazione, il torneo dedicato a Nicco, ascoltare il dolore altrui fa parte del percorso che abbiamo intrapreso da più di vent'anni".

Il legame con il numero 27

"È diventato il nostro numero. Quando vivi un dolore simile diventi più sensibile, fai caso a certe cose che prima non ti sfioravano. Il numero di Nicco ci appariva ovunque. Nell'orario di un treno, nel giorno in cui parte un aereo,... quando arriva siamo felici. Sentiamo la presenza di Niccolò".

De Gea è arrivato a Firenze dopo un anno di stop. Era un rischio?

"No perché se ti alleni e sai di essere ancora te stesso non cambia quasi niente. Tanto più per un campione come lui. All'inizio ha avuto qualche problema con le uscite ma questo perché si doveva riabituare a leggere le traiettorie, è normale. Problema risolto in fretta però. Ha fatto grandi parate e ha fatto crescere il reparto".