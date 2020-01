GALLI, Iachini ha visto 10 volte le gare viola. Duncan...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato di quello che è il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: “L’immagine di ieri certifica il grande affetto ed entusiasmo di Firenze, questo entusiasmo però non va disperso e bisogna fare qualcosa per continuare ad alimentarlo. All’interno della squadra ci sono degli elementi di cui non conosciamo ancora l’effettivo valore e con Iachini possono rivalutarsi. La Fiorentina ha perso diverse partite contro squadre non certo superiori ed è entrata nella paura, che penalizza drammaticamente quando ti accompagna nel giocare. Iachini non fa l’allenatore per divertimento, lo fa per professione e con maniacalità per cui avrà visto 10 volte le partite della Fiorentina e conoscerà benissimo le caratteristiche. Duncan? E' un giocatore interessante ma se Iachini valutasse buono Zurkowski, allora perché andare a prendere un giocatore come quello del Sassuolo?".