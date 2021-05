GALLI, Commisso ha detto cose gravi: era in difficoltà

L'ex portiere viola, Giovanni Galli, si è così espresso sulle vicende più attuali in casa gigliata: "Anche il Covid ha compromesso la programmazione della Fiorentina e qualche giornale ha accentuato fin troppo certe disattenzioni: quello che dico è che ora bisogna ripartire, insieme, forti. Commisso in conferenza avrebbe trovati tutti, città e stampa, al suo fianco, invece così ha trovato delle divisioni perché non tutti sono d'accordo con chi ha criticato e altri non lo sono con la società. Oltretutto il presidente si è presentato in sala stampa con la lista dei buoni e dei cattivi, quindi sapeva già dove sarebbe andato a parare. Iachini? Rocco avrebbe dovuto fare più mea culpa e poi ripartire, senza buttare via tutto quel che è stato fatto. La polemica su quanto è stato speso non ho voglia di cavalcarla, perché ho visto una persona molto in difficoltà in quella conferenza. Ha detto anche tre o quattro cose di una gravità assoluta per Firenze e dei lavoratori fiorentini. Gattuso? De Laurentiis non è uno stupido e non è detto se ne privi, poi ci sono le sirene europee: Rino parla bene l’inglese… Società? Io non ho mai sentito citare il supporto di Antognoni e Dainelli nelle scelte dei giocatori. Loro sono o non ci sono?”.