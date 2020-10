GALLI, Caso Chiesa? Un sollievo sia finita. Iachini...

L'opinionista ed ex-calciatore Giovanni Galli si è espresso così sui temi caldi di una giornata particolarmente movimentata:

Ti convince l’operazione Chiesa?

Intanto dico che sono sollevato che si sia risolta, menomale. Non si poteva continuare a lungo con questa situazione, anche se penso si possa tornare agli stessi problemi con Milenkovic. Le tre condizioni sono raggiungibili facilmente, è solo un modo diverso per dire che lo pagano in 3 anni a 50 milioni. Dell’operazione non mi è piaciuto nulla, con 2 milioni ora facciamo poco; è solo un sollievo sia finita.



E su Juve-Napoli, della partita non giocata di ieri?

Nauseato per quello che è successo ieri. . La Juve può avere tutti i diritti a presentarsi, c’è un protocollo e va rispettato. Ma una volta che l’ASL campana si esprime contro la trasferta del Napoli che ci può fare la squadra? Mettiamo da parte le clausole burocratiche, la figura che ha fatto la Juve è pessima. Durante il lockdown eravamo tutti uniti, ora stiamo tornando in emergenza. A Napoli i casi si sono impennati in questa settimana, ci voleva buon senso anche da parte della Juve e della Lega.

Mercato:preso Quarta, Callejon in arrivo, cosa manca?

In generale la situazione non è chiara: un mese fa il DS disse che avevamo una squadra pronta e più forte. Poi sono iniziati i problemi con Chiesa e Milenkovic, Pulgar sembra sparito. Le situazioni critiche ci sono ora e serve una società forte, ci sono tante situazioni da chiarire.

Iachini? Come giudichi l’inizio del tecnico?

Voci ce ne son tante su di lui. C’è chi dice che è stato scelto da Commisso e Pradè non lo voleva. L’importante è che uno però abbia la stima di Commisso e Barone, se iniziano ad esserci dei dubbi anche da parte di loro due diventa difficile. Beppe in queste due partite ha fatto alcuni errori: a San Siro 70 minuti coraggiosi, poi è sparita la Fiorentina; l’altra sera con la Samp siamo andati male male. Gli errori son sempre gli stessi: sulla fascia destra siamo altamente perforabili, gol preso su rinvio del portiere è allucinante, la squadra mi è apparsa sotto ritmo e spenta; spero sia stato un episodio, perché abbiamo giocato contro una squadra più che alla portata, in condizioni precarie e comunque, aldilà dei primi 15 minuti, abbiamo subito per tutta la partita. Quando manca Ribery manca la fantasia e la squadra non si accende.

La tua opinione su Amrabat?

Ho una fotografia della partita di venerdì: al 20’ del secondo tempo prende palla e fa un'accellerazione poderosa di 30 metri, questo vuol dire che lui è fisicamente straripante, non serve a molto lasciarlo.