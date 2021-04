GALLI, Brutta Juve: viola potevano vincere. Drago...

L’ex portiere viola, Giovanni Galli, si è così espresso sulla sfida di ieri tra Fiorentina e Juve: “Penso alla continuità e non abbiamo mai vinto due partite di seguito. Quella di ieri poteva essere veramente una grande occasione perché non ricordo una Juventus così brutta neanche negli anni '80 ai tempi di Maifredi. La Fiorentina ha interpretato bene la partita, sottolineo la prova di Vlahovic e non il gol in sé, ma il lavoro completo. La prestazione è stata solida dei viola, l'organizzazione di squadra ottima.

Prendiamo il risultato come continuità della prova di Verona, la Fiorentina è stata brava e questi 4 punti valgono più dell'oro, ma anche più del platino. Domenica a Bologna se si avesse avuto punti in meno... Immaginate Mihajlovic che settimana farà passare ai rossoblù. Sarà sicuramente una partita intensa. Non siamo ancora fuori dalla zona retrocessione perché c'è professionalità, orgoglio e le squadre non possono perdere stracciate a destra o sinistra.

Amrabat? Giocatore di sostanza, forte fisicamente, deve fare blocchi tipo football americano, ma il pallone lo devono giocare altri. Iachini glielo ha urlato più volte perché prima di fare un passaggio di 5 metri la tocca sempre 6 o 8 volte. Ha dato un grande contributo per quelle che sono state le sue caratteristiche. Dragowski? Potevano fare di più sia lui che Martinez Quarta. Il difensore si è fermato, ha chiesto il fuorigioco ed è ripartito. Deve stargli più vicino, quasi al tendine d'Achille, al malleolo. Dragowski ha spinto poco e la palla è terminata all'incrocio dei pali solo perché l'ha toccata lui".