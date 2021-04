GALLI, Bene Juric se ne stia a Verona se è questo

L'ex portiere Giovanni Galli ha parlato di temi legati alla Fiorentina, partendo però dalla Superlega: "Si andavano a calpestare principi del calcio e dello sport in generale, non si è eletti solo per lo storico alle spalle. la cosa che mi spaventa è che con tutti questi debiti alle spalle, ed una cattiva gestione, finirebbero per farlo ancora. Non si abbassano i costi così...".

Passiamo alla partita.

"Se la massima espressione del Verona di Juric è quella di ieri sera, allora è bene che quest'allenatore rimanga a Verona e non sia venuto a Firenze. Non avevano idee, per tutto il primo tempo hanno insistito a sfondare sulla sinistra. A me ieri sera Juric non è piaciuto, per sessanta minuti hanno giocato alla stessa maniera. Ha messo dentro pure Kalinic, che ormai mi sembra abbia preso la strada del tramonto. Il Verona dell'Atalanta non mi è sembrato neanche la brutta copia, oltre agli interpreti anche gioco, corsa, intensità e duelli uno-contro-uno sono diversi. Voglio rivedere fino alla fine questo Hellas per poter dare un'opinione più dettagliata e completa su Juric".

Ieri il riscatto di Venuti?

"Merita l'onore e il rispetto di tutti. Sento dire che non può giocare in una squadra ambiziosa, ma per quello che fa in allenamento merita sì una realtà importante, perché lì non ci sono solo i campioni, ma anche gli esempi per gli altri. Su di lui può contare sempre".