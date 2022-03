GALBIATI, Se Torreira torna venerdì, titolare lo stesso

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV NAZIONALI, TANTI VIOLA IN CAMPO OGGI. GLI ORARI In un martedì dedicato al calcio internazionale, sono tanti i giocatori della Fiorentina impiegati con i rispettivi paesi: alle 20 e 45 scende in campo la Polonia di Bartłomiej Dragowski e Krzysztof Piatek, che al Silesian Stadium di Chorzow si gioca la... In un martedì dedicato al calcio internazionale, sono tanti i giocatori della Fiorentina impiegati con i rispettivi paesi: alle 20 e 45 scende in campo la Polonia di Bartłomiej Dragowski e Krzysztof Piatek, che al Silesian Stadium di Chorzow si gioca la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi