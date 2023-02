GALBIATI, Ikonè mi ricorda Robbiati. Al mercato do 6,5

L'ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato della gara vinta dai viola in Coppa Italia contro il Torino. Ecco le sue parole: "A fine gara non ho visto bene la Fiorentina, perché ha rischiato di buttare via tutto. Per il resto ho visto dei grandi progressi, un bel gioco: diciamo che è tornata ad essere la Fiorentina che ci aspettavamo. La vittoria di ieri porta maggiore ottimismo. Il ritorno al 4-3-3 ha dato subito risultati, anche in termini di prestazione".

Prosegue: "Ho visto uno Jovic più nel vivo del gioco. Oltre al gol segnato aveva fatto anche uno splendido assist per Kouame. Gli darei fiducia anche contro il Bologna. Ikoné? Mi ricorda Robbiati, che entra e sa far male. È fondamentale riuscire ad incidere da subentrato. Barak può fare benissimo anche la mezzala. A me personalmente piacerebbe vederlo più vicino alla porta, perché ha il gol nel dna".

Conclude sul mercato: "Se devo dare un voto dico 6,5. Non sono partiti i giocatori importanti, è stato riscattato Barak e sono arrivati innesti come Brekalo e Sirigu. Io avrei preso un difensore centrale, ma Ranieri non ha fatto male contro la Lazio".