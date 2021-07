G. SIMEONE, L'Atletico lo vuole come vice Suarez

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, L'Atletico Madrid avrebbe preso in considerazione come vice Suarez, Giuliano Simeone, figlio del tecnico dei colchoneros Diego e fratello dell'ex viola Giovanni. Impegnato in questa pre season, il giovane ha impressionato molto la dirigenza e potrebbe diventare davvero un'opzione per l'attacco.