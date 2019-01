G. ROSSI, Sullo United: "Entusiasta dell'occasione"

Giuseppe Rossi e il Manchester United: un amore che nasce da lontano e negli ultimi giorni il club inglese ha accolto Pepito in allenamento, in attesa che trovi una nuova squadra. Intervistato dalla Press Association Sport, l'ex Fiorentina e Parma ha dichiarato: "Si sono sempre presi cura dei loro giocatori. Avere questa opportunità è un grande privilegio, quando l'ho saputo sono stato davvero felice. È bellissimo allenarsi con questi giocatori eccezionali, mi aiuta a tenermi in forma per essere pronto. Sto dando tutto per migliorarmi, ma anche per aiutare il club in allenamento".